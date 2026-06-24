Ростовских застройщиков обязали объяснять каждое отставание от графика

Правительство Ростовской области намерено усилить контроль за реализацией проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых в регионе строятся новые жилые кварталы вместе с социальной и инженерной инфраструктурой. Как сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития области Сергей Вифлянцев на отраслевой конференции «Ведомостей Юг», инвесторы, участвующие в таких проектах, обязаны регулярно отчитываться перед региональными властями о ходе строительства и соблюдении утвержденных сроков.