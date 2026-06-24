В Омске к сентябрю отремонтируют дорогу по улице Лукашевича

Ремонт участка дороги по улице Лукашевича в Омске протяженностью 2,7 км планируют завершить к сентябрю в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Готовность дороги и прилегающей к ней инфраструктуры составляет 35%, сообщил мэр города Сергей Шелест.
«Большое внимание уделено пешеходным зонам: они были в ненадлежащем состоянии, местами практически полностью выкрошились бордюры, асфальтовое покрытие тротуаров тоже требовало замены», — рассказал начальник сектора по контролю за выполнением гарантийных обязательств городского управления дорожного хозяйства и благоустройства Аслан Дюсембаев.
Подрядчик продолжает укладку тротуарной плитки и установку гранитных бордюров. В дальнейшем на объекте обустроят технический тротуар, восстановят асфальтобетонное покрытие проезжей части, заменят остановочные павильоны, дорожные знаки и нанесут пластиковую разметку.
Границы ремонтируемого участка начинаются от моста имени 60-летия ВЛКСМ и заканчиваются на улице Дианова. Срок окончания работ намечен до 1 сентября текущего года.
«Стоит отметить, что по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”, контроль за реализацией которого обеспечивает партия “Единая Россия”, в Омске в 2026 году выполняются работы по ремонту дорог на пяти улицах, включая Пушкина, Красный Путь, Лукашевича», — подчеркнул Сергей Шелест.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.