Адвокат сказала, могут ли белорусы публиковать в соцсетях свои расчетные листки

По словам Зарины Залевской, в республике есть закон о коммерческой тайне, регулирующий эти правонарушения. Справка о зарплате часто запрашивается визовым центром или же банком. В этих случаях с документом могут ознакомиться третьи лица, которые не могут быть владельцами коммерческой тайны.