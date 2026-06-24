Адвокат сказала, могут ли белорусы публиковать в соцсетях свои расчетные листки

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Зарина Залевская в эфире телеканала СТВ сказала, могут ли белорусы публиковать в соцсетях свои расчетные листки.
— Сама заработная плата не является коммерческой тайной, — пояснила специалист.
По словам Зарины Залевской, в республике есть закон о коммерческой тайне, регулирующий эти правонарушения. Справка о зарплате часто запрашивается визовым центром или же банком. В этих случаях с документом могут ознакомиться третьи лица, которые не могут быть владельцами коммерческой тайны.
— Но в том случае, если будут выложены такие сведения, как расчет или правила определения заработной платы, система заработной платы, вот в этом случае это может быть коммерческой тайной, — отмечает специалист.
Как уточняет адвокат, чтобы это было коммерческой тайной, нужно соблюсти ряд условий, которые нанимателю необходимо заранее подготовить. В частности, следует определить круг сотрудников, которые будут охранять эту коммерческую тайну, какие доступы и кому будут предоставляться.
В случае, когда сам работник добровольно публикует сведения о собственной зарплате, нельзя говорить про нарушение закона. Но за публикацию данных о зарплате другого человека (к примеру, родственника или сотрудника), то в этом случае может быть предусмотрено наказание за распространение персональных данных.
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