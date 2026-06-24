Найденные и спасенные: в «Русском центре искусства» открылась первая выставка

Строительство «Русского центра искусства» в «Рыбной деревне» еще не завершено, но сегодня там уже начала работать выставка, посвященная 80-летию образования Калининградской области (6+). Называется она «Живопись, которую мы не потеряли». Побывавшие на торжественном открытии экспозиции корреспонденты «Нового Калининграда» узнали, что многие из представленных работ могли бесследно исчезнуть, и порадовались тому, что этого не произошло.
Изначально заявлялось, что на выставке будет экспонироваться 75 произведений, но буквально в последний момент решено было добавить еще «Женский портрет», написанный художником Вячеславом Жемерикиным в 1973 году. «Это моя любимая картина, — признался владелец частного музея, предприниматель Рустам Алиев. — Она висела у меня дома, и я подумал, что нужно, чтобы и посетители выставки тоже смогли её увидеть. Вячеслав Жемерикин — художник из Нижнего Новгорода. На картине изображена его супруга — Валя. Это очень нежная, очень душевная работа. Согласитесь, она чем-то напоминает “Девочку с персиками” Валентина Серова?».
«Женский портрет» попал в коллекцию Рустама Алиева, будучи в достаточно приличном состоянии, чего не скажешь о некоторых других экспонируемых произведениях. В частности, две работы Александра Балабаева, одна Владимира Раюшкина и одна Вениамина Бирюкова (это весьма известные мастера, которые работали в нашей области — прим. «Нового Калининграда») были случайно обнаружены Алиевым несколько лет назад на одной из строек. «Они стояли у стены, к ним были прислонены грабли, лопаты, — вспоминает он. — Кругом — бетон, пыль, грязь. Я забрал картины у строителей и, считаю, спас их. Потом мне пришлось их приводить в порядок, привлекать реставраторов из Москвы».
Алиев также выкупил у родственников еще одного известного местного автора, Николая Бочарова, 15 его работ. Некоторые из них можно увидеть на выставке, часть — еще подлежит реставрации.
Любопытная история у картины «Письмо», написанной в 1950 году Людмилой Скубко-Карпас в соавторстве с супругом — Сергеем Скубко. «Я купил эту работу в Лондоне на аукционе “Сотбис”, — рассказывает Рустам Алиев. — Но продавалась она как работа художника Викулова. Мне она понравилась, и я решил её приобрести. И вот что интересно: картина была упакована в специальную пленку, и когда реставраторы её сняли, выяснилось, что никакой это не Викулов, а супруги Скубко. А это — совершенно другой уровень. К стоимости картины смело можно прибавлять еще один ноль».
Выставка, если так можно выразиться, двухуровневая. На втором этаже, куда ведет эффектная красная лестница, центральное место занимают работы московского художника Соломона Боима. Интересен он, помимо всего прочего, тем, что на некоторых его работах изображено что-то очень похожее на Восточную Пруссию. В частности, обращает на себя внимание написанная в 1945 году акварель под названием «Последний день войны». Вдоль ряда узнаваемых немецких домиков с черепичными крышами с одной стороны и водоемом с рыбацким судном с другой наши воины ведут пленных немцев. Где это происходит? В Кенигсберге? Или, может, в Лабиау — сегодняшнем Полесске? Или всё-таки это Пиллау, нынешний Балтийск? Не совсем понятно. Но очень интересно!
Из биографии Боима мы знаем, что в конце Великой Отечественной войны он был старшим художником Политического управления Балтийского флота, так что судьба вполне могла занести его и в наши края…
«Едва ли не всё работы Боима еще в начале девяностых были вывезены в Америку, — рассказывает Алиев. — Со временем наследники стали выставлять их на аукционы. И я довольно долго “вылавливал” эти картины. Последнюю работу купил около года назад… Выходит, я их тоже спас, сохранил для нашей российской культуры, вернул их на Родину».
Присутствовавший на церемонии открытия выставки министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак высказал мысль, что это одно из самых значимых событий, связанных с празднованием 80-летия Калининградской области. «Да, я не оговорился, — уточнил он. — Какие-то мероприятия пройдут и, может, даже забудутся, а “Русский центр искусства” останется в Калининграде навсегда… Я помню время, когда этот проект был только в голове у Рустама… А я ходил по его дому, смотрел на картины, которые там висели, и думал: “Несправедливо, что только один человек видит эти произведения, несмотря на то, что он их владелец”. По словам министра, проект был реализован исключительно на частные средства. “Честно говоря, я не знаю ни одного города, кроме Москвы и Петербурга, где предприниматель самостоятельно справился бы с такой задачей, — отметил он. — Это, конечно, в определённом плане уникальная ситуация”.
На выставке Ермак выделил картину, которая была вынесена на афишу. Это написанная в 1983 году работа Леонида Кабачека «Рыбный порт в Калининграде». «Я очень люблю соцреализм, — признался он. — Мы сразу понимаем, что это Калининград, что это порт, где все мы бывали — кто-то часто, кто-то редко. Но как бы то ни было, здесь изображена самая соль. Это, мне кажется, самая главная картина. Неслучайно она первая встречает посетителей».
К слову, на выставке были представлены не только работы советского времени. Определённо выделяется большое полотно Алексея Чебыкина «Идеология пространства», написанное совсем недавно — в 2024 году. На нём изображён столь милый сердцу многих калининградцев Дом Советов, над которым парят дирижабли. У подножия здания маршируют физкультурники, словно пришедшие из чёрно-белых фильмов 30-х годов. Что хотел сказать автор? Возможно, он хотел показать соединение двух утопий — идеологической и архитектурной. Изобразил мечту, фантазию, которой никогда не суждено сбыться.
«Эта картина мне очень понравилась, потому что на ней символ Калининграда, который не состоялся, — сказал Алиев. — И мне показалось, что если мы говорим про наш город, то без этого символа, наверное, не обойтись… Когда мы строили наш Центр, я прямо с крыши снимал Дом Советов. Сейчас его уже нет. Но эта картина напоминает о нём…».
Пока в «Русском центре искусства» открыта только часть правого крыла. Залы, где выставлены картины, не рассматриваются как постоянное выставочное пространство. Здесь, как пояснил Алиев, планируется разместить антикварный магазин. Выставка «Живопись, которую мы не потеряли» будет работать до 5 июля этого года. А открытие Центра, так сказать, целиком запланировано на вторую половину 2027-го.
Напомним, что владелец компании АО «Молоко» Рустам Алиев начал коллекционировать картины в 2013 году, и тогда же у него появилась идея создать в Калининграде музей. Все эти годы собиралась и коллекция экспонатов; на сегодня она насчитывает более 1500 живописных и скульптурных произведений. Изначально планировалось построить здание Русского центра искусства к 2025 году за 1−1,2 млрд рублей, однако на сентябрь 2025 года речь шла уже о 2−2,5 млрд, сроки ввода здания в эксплуатацию были перенесены. Это, по словам создателя Центра, было связано с резким подорожанием стройматериалов и трудностью их доставки в регион.
Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».