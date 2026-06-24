Найденные и спасенные: в «Русском центре искусства» открылась первая выставка

Присутствовавший на церемонии открытия выставки министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак высказал мысль, что это одно из самых значимых событий, связанных с празднованием 80-летия Калининградской области. «Да, я не оговорился, — уточнил он. — Какие-то мероприятия пройдут и, может, даже забудутся, а “Русский центр искусства” останется в Калининграде навсегда… Я помню время, когда этот проект был только в голове у Рустама… А я ходил по его дому, смотрел на картины, которые там висели, и думал: “Несправедливо, что только один человек видит эти произведения, несмотря на то, что он их владелец”. По словам министра, проект был реализован исключительно на частные средства. “Честно говоря, я не знаю ни одного города, кроме Москвы и Петербурга, где предприниматель самостоятельно справился бы с такой задачей, — отметил он. — Это, конечно, в определённом плане уникальная ситуация”.