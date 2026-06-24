В Красноярске временно изменят автобусные маршруты в микрорайоне Шинников

Автобус № 56 в сторону Шинного кладбища будет уходить с улицы Шевченко на улицу 4-я Шинная, затем двигаться по улице Борисевича и возвращаться на свою схему. В обратном направлении после проезда по микрорайону Шинников автобус также будет возвращаться на улицу 4-я Шинная. Маршруты № 9 и № 90 в сторону Верхней Базаихи будут ехать через микрорайон Шинников по улице 4-я Шинная.