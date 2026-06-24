В Красноярске временно изменят автобусные маршруты в микрорайоне Шинников

В Красноярске с 27 июня временно изменятся схемы движения автобусов № 9, № 56 и № 90 в микрорайоне Шинников. Это связано с реконструкцией участка тепловой сети на улице Тамбовской. Об этом сообщили в администрации города.
Из маршрутов исключат участок от здания № 31/1 на улице Тамбовской до пересечения с улицей Борисевича. Также временно не будет работать остановка «2-я Шинная улица» в направлении улицы Тамбовской. Вместо этого для пассажиров добавят остановки «Северная», только в сторону города, «Автостоянка ВДВ» и «4-я Шинная улица».
Автобус № 56 в сторону Шинного кладбища будет уходить с улицы Шевченко на улицу 4-я Шинная, затем двигаться по улице Борисевича и возвращаться на свою схему. В обратном направлении после проезда по микрорайону Шинников автобус также будет возвращаться на улицу 4-я Шинная. Маршруты № 9 и № 90 в сторону Верхней Базаихи будут ехать через микрорайон Шинников по улице 4-я Шинная.
Новая схема движения будет действовать с начала работ по реконструкции до 8 июля 2026 года.