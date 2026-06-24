С поста главного тренера курского ФК «Авангард» ушел Игорь Беляев

Игорь Беляев родился 30 августа 1975 года в Курске. С 1996 года выступал за местный «Авангард». В 2005 году в составе «Авангарда-2» стал лучшим бомбардиром зоны «ЛФК Черноземье». Тренерскую карьеру начал в 2013 году с должности старшего тренера «Авангарда». С 24 апреля по 31 мая 2014 года исполнял обязанности главного тренера после отставки Игоря Зазулина. В январе 2015 года назначен главным тренером, сменив Сергея Булатова. По итогам сезона 2016/17 вывел команду в Футбольную национальную лигу. В сентябре 2017 года оставил пост главного тренера, но продолжил работу в штабе под руководством Хасанби Биджиева. 31 мая 2018 года вновь был утвержден главным тренером.