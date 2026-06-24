Россия искренне дорожит своим богатейшим наследием, заявил Путин

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия искренне дорожит своим богатейшим историческим, культурным, духовным достоянием, а также уделяет приоритетное внимание сбережению уникальных традиций и обычаев народов, живущих в ней, заявил президент РФ Владимир Путин, приветственная телеграмма участникам и гостям III Всероссийской детской фольклориады опубликована на сайте Кремля.