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Россия искренне дорожит своим богатейшим наследием, заявил Путин

Путин: Россия дорожит своим богатейшим историческим и культурным достоянием.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия искренне дорожит своим богатейшим историческим, культурным, духовным достоянием, а также уделяет приоритетное внимание сбережению уникальных традиций и обычаев народов, живущих в ней, заявил президент РФ Владимир Путин, приветственная телеграмма участникам и гостям III Всероссийской детской фольклориады опубликована на сайте Кремля.

«Подчеркну, мы искренне дорожим нашим богатейшим историческим, культурным, духовным достоянием, уделяем приоритетное внимание вопросам сбережения уникальных традиций и обычаев народов, живущих в России, гордимся их ярким, самобытным искусством», — отметил глава государства в приветствии.

Президент РФ подчеркнул, что III Всероссийская детская фольклориада подарит всем добрые, незабываемые впечатления, а также послужит продвижению в обществе, особенно среди молодежи, ценностей многонациональной культуры страны.