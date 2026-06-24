Ростовская область вложит 119 млн рублей в приграничный мост через реку Миус

Министерство транспорта Ростовской области выставило на электронные торги ремонт мостового перехода через реку Миус на дороге регионального значения, связывающей посёлок Матвеев Курган с селом Авило-Успенка — начальная цена контракта определена в 118,84 млн руб., следует из данных портала госзакупок.
Региональное министерство транспорта объявило электронный аукцион на восстановление мостового сооружения через реку Миус, расположенного на км 4430 дороги общего пользования регионального значения по маршруту пос. Матвеев Курган — с. Авило-Успенка. Предельная стоимость договора составляет 118,84 млн руб., итоги торгов планируется подвести 25 июня 2025 года.
Финансирование будет обеспечено из средств областной казны. Минтранс Ростовской области выступает одновременно заказчиком и самостоятельным организатором закупки. Завершить все работы подрядчик обязан не позднее 30 декабря 2026 года. Производственная программа разделена на пять последовательных этапов — такая структура даёт возможность синхронизировать ход строительных работ с циклом бюджетного финансирования.
К потенциальным исполнителям контракта предъявляются повышенные профессиональные требования. Претендент обязан подтвердить задокументированный опыт в сфере ремонта, содержания, капитального восстановления либо строительства автомобильных дорог. Финансовые гарантии участия в торгах также весомы: обеспечение заявки установлено на уровне 5,94 млн руб., обеспечение исполнения договора — 11,88 млн руб., гарантийных обязательств — 1,19 млн руб.
Конкурсная документация фиксирует дифференцированные гарантийные сроки для различных элементов сооружения. На само мостовое полотно как искусственный объект установлена восьмилетняя гарантия, на верхний слой дорожного покрытия и барьерные ограждения — пятилетняя, на горизонтальную разметку — трехмесячная.