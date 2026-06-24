Ростовская область вложит 119 млн рублей в приграничный мост через реку Миус

Финансирование будет обеспечено из средств областной казны. Минтранс Ростовской области выступает одновременно заказчиком и самостоятельным организатором закупки. Завершить все работы подрядчик обязан не позднее 30 декабря 2026 года. Производственная программа разделена на пять последовательных этапов — такая структура даёт возможность синхронизировать ход строительных работ с циклом бюджетного финансирования.