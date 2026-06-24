В Новосибирской области назвали победителей этапа премии «Экспортер года»

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», подвели в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Всероссийская премия «Экспортер года» вручается предприятиям, достигшим значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. За звание лучших в шести номинациях поборолись 50 компаний малого и среднего бизнеса из различных отраслей промышленности, агропромышленного комплекса, высоких технологий, медицины и красоты.
«Экспортеры МСП добиваются значительных успехов с господдержкой — за прошедшие пять лет благодаря работе центра поддержки экспорта продукция поставлялась в 61 страну, включая далекие страны Пуэрто-Рико, Танзанию, Мексику, Иорданию и другие», — рассказала заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.
В номинации «Экспортер года. Промышленность» первое место занял производитель банных и отопительных печей «ТФ Теплодар». В сфере агропромышленного комплекса победу одержало рыбоперерабатывающее предприятие «ФИШ МЭН». Среди производителей продуктов питания лучшим признано предприятие «Армаз» по изготовлению пищевых растительных масел. В номинации «Экспортер года. Высокие технологии» первое место занял разработчик программно-аппаратных комплексов для автоматизации геолого-разведочных работ «ДГР». В категории «Экспортер года. Медицина и красота» победителем стала компания «МедиКрафт», а в специальной номинации «Женщина-экспортер» отмечена компания «Новые Технологии».
«За каждой победой — системная работа компаний и их стратегический подход к развитию экспорта, в том числе с использованием инструментов господдержки. Все победители — клиенты центра поддержки экспорта на базе центра “Мой бизнес”. Мы сопровождаем их на всех этапах — от выбора рынка до заключения контрактов», — отметила руководитель регионального центра поддержки экспорта на базе центра «Мой бизнес» Алина Мусиенко.
Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа запланирована на осень 2026 года. Сейчас эти компании участвуют в окружном этапе, а его победители затем продолжат борьбу на федеральном уровне. Полный список победителей и призеров регионального этапа опубликован на сайте Министерства экономического развития Новосибирской области.
Напомним, получить консультацию по возможностям господдержки для выхода на международные рынки можно в центре поддержки экспорта на базе центра «Мой бизнес» Новосибирской области. Подробная информация доступна на сайте mbnso.ru или по телефону 8 (800) 600−34−07.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.