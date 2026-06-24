Госдума приняла налоговый закон о стабилизации рынка топлива в России

Госдума РФ приняла поправки в Налоговый кодекс, направленные на стабилизацию внутреннего рынка топлива. Эти изменения, предложенные правительством, прошли второе и третье чтения, сообщает «Российская газета».
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов пояснил, что стабилизация рынка будет достигнута как за счёт увеличения производства, так и за счёт повышения эффективности импорта.
«Поддержка рынка топлива через новый законопроект приведёт к стабилизации ценовой ситуации», — заявил он. Поправки включают корректировку демпфирующего механизма и изменения в налогообложении производства бензина.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие этих изменений в текущих условиях является правильным шагом.
«Мы с вами в рамках него оказываем поддержку производителям моторного топлива и решаем те проблемы, которые сегодня существуют на рынке», — отметил он, добавив, что изменения должны улучшить доступность топлива для граждан.
Андрей Макаров, глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам, пояснил, что цель поправок — обеспечить внутренний рынок топливом и снизить влияние ценовых спекуляций.
«Желательно — пресечением тех ценовых спекуляций, которые сегодня наблюдаются», — добавил он.
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