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Госдума приняла налоговый закон о стабилизации рынка топлива в России

Цель поправок в налоговый кодекс — обеспечить внутренний рынок топливом и снизить влияние ценовых спекуляций.

Источник: Нижегородская правда

Госдума РФ приняла поправки в Налоговый кодекс, направленные на стабилизацию внутреннего рынка топлива. Эти изменения, предложенные правительством, прошли второе и третье чтения, сообщает «Российская газета».

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов пояснил, что стабилизация рынка будет достигнута как за счёт увеличения производства, так и за счёт повышения эффективности импорта.

«Поддержка рынка топлива через новый законопроект приведёт к стабилизации ценовой ситуации», — заявил он. Поправки включают корректировку демпфирующего механизма и изменения в налогообложении производства бензина.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие этих изменений в текущих условиях является правильным шагом.

«Мы с вами в рамках него оказываем поддержку производителям моторного топлива и решаем те проблемы, которые сегодня существуют на рынке», — отметил он, добавив, что изменения должны улучшить доступность топлива для граждан.

Андрей Макаров, глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам, пояснил, что цель поправок — обеспечить внутренний рынок топливом и снизить влияние ценовых спекуляций.

«Желательно — пресечением тех ценовых спекуляций, которые сегодня наблюдаются», — добавил он.

Ранее сайт pravda-nn.ru разбирался, как обстоят дела на заправках в Нижегородской области.

Глава региона Глеб Никитин держит ситуацию на контроле: накануне он лично проверил, как работает заправка «Лукойл» на улице Родионова в Нижнем Новгороде, и провёл оперативный штаб для нормализации обстановки.

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