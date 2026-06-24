«Калининград — это пороховая бочка»: на форуме «Валдай» обсудили риски для региона и отношения с Европой

«Калининград сейчас рассматривается, — по крайней мере, большинством всех экспертов балтийских, я имею в виду не Прибалтику, а датских, шведских, немецких, польских, — что Калининград — это пороховая бочка. Что если что-то будет происходить, то будет связано в первую очередь с Калининградом», — заявил эксперт.