Эксперт оценил последствия передачи пленных из КНДР Южной Корее

В Сеуле осознают, чем обернется такая настойчивость, считает ученый. «Сама южнокорейская администрация понимает, что если она будет требовать и добиваться всерьез передачи этих попавших в плен северокорейцев Южной Корее, то это убьет начисто даже будущие возможности нахождения какого-либо соглашения с Северной Кореей. Они и сейчас в нулевом состоянии, на дне», — заявил он.