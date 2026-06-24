Эксперт оценил последствия передачи пленных из КНДР Южной Корее

Как стало известно ранее, 30 июня состоится визит главы МИД Украины Андрея Сибиги в Сеул. В повестке его переговоров с южнокорейским коллегой Чо Хёном — обсуждение судьбы двух военных КНДР, которых взяли в плен украинцы. Южнокорейские СМИ сообщают, что оба пленных якобы хотят перебраться на юг полуострова. Сеул настаивает на их выдаче, ссылаясь на конституцию, где сказано, что все жители Корейского полуострова — граждане Республики Корея.
Жебин обратил внимание, что речь идет всего о двух людях. «У украинцев всего двое пленных. И то один был без сознания, контужен, а у другого руки были перебиты», — напомнил собеседник RTVI. По мнению эксперта, «возня вокруг них носит не гуманитарный, а исключительно политический характер».
В Сеуле осознают, чем обернется такая настойчивость, считает ученый. «Сама южнокорейская администрация понимает, что если она будет требовать и добиваться всерьез передачи этих попавших в плен северокорейцев Южной Корее, то это убьет начисто даже будущие возможности нахождения какого-либо соглашения с Северной Кореей. Они и сейчас в нулевом состоянии, на дне», — заявил он.
Давление на Пхеньян, по словам Жебина, — это запрос правоэкстремистских сил. Их цель — надолго перекрыть любые возможности для поиска компромиссов и соглашений. Жебин подчеркнул, что представители радикальных течений стремятся задеть северян, нанести им психологический и морально-политический ущерб. При этом за подобными требованиями, как уточнил посол, не стоит никакого реального содержания.
Ссылки на конституцию Южной Кореи, которая объявляет весь полуостров своей территорией, Жебин назвал юридическим нонсенсом. По его словам, такой подход не соответствует ни нормам международного права, ни реальному положению дел. «Удивительно, честно говоря, как в ООН могли принять государство, которое объявляет своей территорией территорию другого члена ООН», — добавил он.
На вопрос, могла ли инициатива Сеула быть согласована с Вашингтоном, эксперт ответил отрицательно. По его мнению, это чисто южнокорейская инициатива. Там всегда была часть людей, которые еще живут временами Корейской войны и очень хотели бы всю северокорейскую элиту посадить как преступников, которые рассматривают северокорейский режим как незаконный, подлежащий ликвидации.
В этой игре есть и собственный интерес Киева, добавил Жебин. «Украинцы очень хотели бы подыграть, чтобы заодно усложнить отношения между Южной Кореей и Россией, а также межкорейские отношения. Вся игра идет вокруг этого», — сказал он.
Если передача военнослужащих КНДР все же состоится, последствия будут долгосрочными, считает эксперт. «К сожалению, это будет еще одним раздражителем, причем сильным раздражителем в межкорейских отношениях. Если это произойдет, то его придется изживать очень много лет», — резюмировал он.