Останки сбитого под Кенигсбергом летчика передали родным из Кировской области

Это уникальная история, поскольку целью поисков был вовсе не сбитый самолет «Ил-2». На территории современного Зеленоградского округа в годы войны велись ожесточенные бои, и Красная армия несла большие потери личного состава. В послевоенные годы на карте захоронений оказалось много белых пятен. Сейчас поисковики пытаются восполнить пробелы и разыскивают пропавших без вести солдат в этом районе.