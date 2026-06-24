Останки сбитого под Кенигсбергом летчика передали родным из Кировской области

На мемориале 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде прошла памятная церемония передачи останков капитана Красной армии Александра Машковцева его родственникам, которые специально приехали в регион из Кировской области.
Герой Великой Отечественной войны участвовал в ожесточенных боях Восточно-Прусской операции. К сожалению, 13 апреля 1945 года военный летчик попал под зенитный обстрел противника. Он пытался до последнего спасти горящее воздушное судно, но в последний момент потерял управление. Самолет ушел в штопор и разбился под Зеленоградском.
На протяжении более чем 80 лет командир Александр Машковцев и воздушный стрелок Павел Михеев числились без вести пропавшими. Их останки случайно обнаружили калининградские поисковики.
Это уникальная история, поскольку целью поисков был вовсе не сбитый самолет «Ил-2». На территории современного Зеленоградского округа в годы войны велись ожесточенные бои, и Красная армия несла большие потери личного состава. В послевоенные годы на карте захоронений оказалось много белых пятен. Сейчас поисковики пытаются восполнить пробелы и разыскивают пропавших без вести солдат в этом районе.
По словам координатора федерального проекта «Историческая память» в Калининградской области Руслана Хисамова, поисковый отряд «Совесть» провел масштабную работу и обнаружил не только сбитый самолет, но и останки 25 воинов советской армии.
«Тогда мы нашли номерные знаки и детали “Ил-2”. По архивным документам смогли восстановить хронологию событий. Наши догадки по поводу того, что машину пилотировал капитан Машковцев вместе со стрелком Михеевым, подтвердились. Их подвиг является для нас примером мужества», — рассказал председатель федерального проекта «Историческая память» в Калининградской области Руслан Хисамов.
Теперь герой войны сможет обрести покой на родной земле. За останками дяди приехала его племянница Елена Шатунова. Она поблагодарила всех участников поисковой операции, которая прошла в регионе в преддверии Дня Победы.
«Невозможно описать то, что я сейчас испытываю. Спустя столько лет мы сможем похоронить моего дядю рядом с его мамой Александрой Макаровой, братом Константином Ивановичем и сестрой Анной Ивановной в Кировской области», — поделилась эмоциями Елена Шатунова.
В церемонии передачи останков Александра Машковцева и его наград приняли участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, председатель Законодательного собрания региона Андрей Кропоткин, советник губернатора на внештатной основе по вопросам безопасности и работе с участниками СВО Андрей Козлов и командующий Балтийским флотом Сергей Липилин.
В последний путь капитана Красной армии Александра Машковцева проводили с воинскими почестями. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области.
Руководители региона отметили, что благодаря таким героям, как Александр Иванович Машковцев, была завоевана в годы Великой Отечественной войны Калининградская область. Эта земля полита кровью русских солдат, поэтому память об их подвиге необходимо пронести сквозь поколения.