Воронежское правительство мониторит ситуацию с топливом на АЗС

Ситуацию с топливом на региональных и федеральных сетях АЗС мониторит правительство Воронежской области.
По данным на утро 24 июня, поставщики топлива отчитались, что бензин марки АИ 92, АИ 95 и дизельное топливо имеются в наличии на более чем 80% автозаправочных станций. Всего мониторинг ведется примерно по 200 АЗС, подчеркнули в облправительстве.
Представители двух крупнейших федеральных сетей заявили, что проблемы с наличием топлива на конкретных АЗС временны. Объясняются они по-прежнему ажиотажем и в нескольких случаях — проблемами с логистикой. Последний вопрос решается — на ряд заправки, где были проблемы с популярными марками топлива, его начали завозить вечером 23 июня. Ситуация остается на контроле регионального правительства.
Для борьбы с избыточным спросом действуют ограничения. На одной из федеральных сетей в городе одному автомобилю отпускается не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизельного топлива; на трассе в регионе — 30 литров бензина и 200 литров ДТ.
Вторая крупная сеть ввела ограничения только на заправку в канистры. Цены остаются на прежнем уровне.
«Сложнее ситуация с местными сетями АЗС, где введен запрет на канистры (у одной из сетей — также ограничение на объем самого востребованного топлива, не более 30 литров в бак). Представители таких сетей констатируют, что вынуждены поднимать цены в связи с биржевым ростом; а текущий спрос превышает возможности их логистики. Однако в ближайшее время ожидается поставка топлива разными видами транспорта. При этом на всех видах АЗС остается резервный запас топлива для специальных служб», — добавили в облправительстве.