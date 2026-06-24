Воронежское правительство мониторит ситуацию с топливом на АЗС

«Сложнее ситуация с местными сетями АЗС, где введен запрет на канистры (у одной из сетей — также ограничение на объем самого востребованного топлива, не более 30 литров в бак). Представители таких сетей констатируют, что вынуждены поднимать цены в связи с биржевым ростом; а текущий спрос превышает возможности их логистики. Однако в ближайшее время ожидается поставка топлива разными видами транспорта. При этом на всех видах АЗС остается резервный запас топлива для специальных служб», — добавили в облправительстве.