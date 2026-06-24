Реконструкция путепровода на улице Монастырской в Перми выполнена на 70%

Строители завершили один из самых сложных этапов — возведение всех опор нового сооружения. Сейчас ведётся облицовка конструкций гранитом. Также на объекте полностью установлены 85 балок пролётного строения, каждая длиной от 14 до 19 метров. Общая длина нового путепровода составляет 102 метра.