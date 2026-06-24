Алексей Беспрозванных поучаствовал в работе Международного клуба «Валдай»

Экспертный диалог в вузе в этом году носит название «От мировых “боев без правил” к диалогу цивилизаций». Продолжается обсуждение вопросов, затронутых на прошедших региональных мероприятиях Клуба «Валдай», в том числе на недавнем экспертном диалоге «Валдая» в Санкт-Петербурге и на Валдайской сессии в рамках ПМЭФ-2026.