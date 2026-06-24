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Следственный комитет заинтересовался нарушением жилищных прав в Богородске

Расследование контролируется аппаратом следственного управления.

Источник: Время

В ходе мониторинга средств массовой информации и соцсетей сотрудники регионального следственного управления выявили информацию об отсутствии на протяжении нескольких дней водоснабжения в жилых домах Богородска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления.

Ранее сообщалось о нарушении жилищных прав в Дзержинске.