Следственный комитет заинтересовался нарушением жилищных прав в Богородске

В ходе мониторинга средств массовой информации и соцсетей сотрудники регионального следственного управления выявили информацию об отсутствии на протяжении нескольких дней водоснабжения в жилых домах Богородска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления.
Ранее сообщалось о нарушении жилищных прав в Дзержинске.