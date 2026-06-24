Следственный комитет заинтересовался нарушением жилищных прав в Богородске

В ходе мониторинга средств массовой информации и соцсетей сотрудники регионального следственного управления выявили информацию об отсутствии на протяжении нескольких дней водоснабжения в жилых домах Богородска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.