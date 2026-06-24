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Новый телеканал появился в Беларуси с 24 июня

«Белтелеком» сказал про новый канал, который появился в Беларуси с 24 июня.

Источник: Комсомольская правда

Новый телеканал появился в Беларуси с 24 июня 2026 года. Подробности сообщает «Белтелеком».

С указанной даты в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala в тестовом режиме начал вещать новый спортивный телеканал Волейбол/Volleybal. Белорусы могут его найти на 118-й кнопке.

В эфире телеканала можно будет увидеться обширную программу матчей, прямые трансляции, уникальные архивные кадры, документальные фильмы об истории развития волейбола в России и мире и многое другое.

Кстати, Discovery и Eurosport прекратят вещание в Беларуси с 1 июля у крупного оператора.

Ранее МНС сказало, введут ли новый налог на собак в Беларуси с 1 июля 2026.

Тем временем адвокат сказала, могут ли белорусы публиковать в соцсетях свои расчетные листки.