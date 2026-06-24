Новый телеканал появился в Беларуси с 24 июня 2026 года. Подробности сообщает «Белтелеком».
С указанной даты в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala в тестовом режиме начал вещать новый спортивный телеканал Волейбол/Volleybal. Белорусы могут его найти на 118-й кнопке.
В эфире телеканала можно будет увидеться обширную программу матчей, прямые трансляции, уникальные архивные кадры, документальные фильмы об истории развития волейбола в России и мире и многое другое.
Кстати, Discovery и Eurosport прекратят вещание в Беларуси с 1 июля у крупного оператора.
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