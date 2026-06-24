Новый телеканал появился в Беларуси с 24 июня

С указанной даты в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala в тестовом режиме начал вещать новый спортивный телеканал Волейбол/Volleybal. Белорусы могут его найти на 118-й кнопке.