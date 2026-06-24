Ларьки нелегальных торговцев снесли на Дыбенко и проспекте Большевиков

Полиция и инспекторы Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели рейд в Невском районе в популярных местах уличной торговли. В частности, нелегальных коммерсантов попросили на выход с территорий у станций метро «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков». Как пишет Piter.TV, в Смольном отслеживают жалобы местных жителей в соцсетях и стараются оперативно на них реагировать. В этот раз «улов» достойный — изъяли товар на общую сумму в 200 тысяч рублей. Это и овощи, и фрукты, и одежда, и цветы.