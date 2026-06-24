В Рязанской области установят арт-объект в виде двухметрового квасника

По его словам, квасник — это сосуд для жидкостей с отверстием внутри, куда закладывался лед. Арт-объект изготавливался под контролем специалистов по скопинской керамике. Каркас сделают из металла, а корпус — из пластика. Сверху разместится птица скопа, в средней части будет сидеть гончар.