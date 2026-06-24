В Рязанской области установят арт-объект в виде двухметрового квасника

РЯЗАНЬ, 24 июн — РИА Новости. Квасник высотой в 2,5 метра, символизирующий местный гончарный промысел, установят в Скопине Рязанской области, сообщил РИА Новости генеральный директор ООО «Промтехнология», почетный гражданин города Юрий Суслин, изготавливающий арт-объект.
Как сообщила администрация Скопинского округа на странице в социальной сети «ВКонтакте», квасник высотой в человеческий рост установят на «Гончарной сказке», территории, благоустроенной по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Арт-объект подарил городу Суслин.
«Квасник будет готов недели через полторы-две… (Размер — ред.) будет где-то 2,5 метра, сам квасник — 1,85 метра… Этот квасник — лицо скопинского гончарного промысла», — рассказал Суслин.
По его словам, квасник — это сосуд для жидкостей с отверстием внутри, куда закладывался лед. Арт-объект изготавливался под контролем специалистов по скопинской керамике. Каркас сделают из металла, а корпус — из пластика. Сверху разместится птица скопа, в средней части будет сидеть гончар.
Как рассказал Суслин, ранее он установил в Скопине девять макетов утраченных храмов, находившихся в городе, и памятник шахтерам.