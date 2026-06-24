Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде станция перегрузки отходов на Правой Набережной работала без проекта санитарной зоны

Проверка показала, что мусор компания складировала как придётся.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на станции перегрузки коммунальных отходов на Правой Набережной мусор складировали вне контейнеров и бункеров. Об этом областная природоохранная прокуратура сообщает в среду, 24 июня.

Проверка выявила нарушения в работе ООО «Блеск Профи». У компании также не оказалось проекта санитарно-защитной зоны. Прокуратура внесла представление руководителю организации. После этого замечания начали устранять, а виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Ведомство продолжит следить за площадкой.

Проверку на Правой Набережной начали после жалоб калининградцев. Люди писали, что на площадке скопилось много отходов, и просили навести порядок.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше