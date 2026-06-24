В Калининграде станция перегрузки отходов на Правой Набережной работала без проекта санитарной зоны

В Калининграде на станции перегрузки коммунальных отходов на Правой Набережной мусор складировали вне контейнеров и бункеров. Об этом областная природоохранная прокуратура сообщает в среду, 24 июня.
Проверка выявила нарушения в работе ООО «Блеск Профи». У компании также не оказалось проекта санитарно-защитной зоны. Прокуратура внесла представление руководителю организации. После этого замечания начали устранять, а виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Ведомство продолжит следить за площадкой.
Проверку на Правой Набережной начали после жалоб калининградцев. Люди писали, что на площадке скопилось много отходов, и просили навести порядок.
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