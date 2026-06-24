В Ипатове Ставропольского края благоустроили молодежный парк

Второй этап благоустройства молодежного парка завершили в Ипатове Ставропольского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.
В прошлом году на первом этапе обновления общественного пространства в парке обустроили площадку для лазертага, сделали освещение и установили скамейки. В рамках нового этапа обустроили скейт-парк, пешеходные дорожки и места для парковки.
«Инициатива по продолжению благоустройства молодежного парка была поддержана жителями. В прошлом году в рейтинговом голосовании проект собрал более 12 тысяч голосов. Это говорит о том, насколько важна для ипатовцев возможность появления комфортных и современных общественных пространств для отдыха и досуга», — отметила глава Ипатовского округа Вера Шейкина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.