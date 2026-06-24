В Ипатове Ставропольского края благоустроили молодежный парк

«Инициатива по продолжению благоустройства молодежного парка была поддержана жителями. В прошлом году в рейтинговом голосовании проект собрал более 12 тысяч голосов. Это говорит о том, насколько важна для ипатовцев возможность появления комфортных и современных общественных пространств для отдыха и досуга», — отметила глава Ипатовского округа Вера Шейкина.