Зеленый, уютный и родной: гид по Ленинскому району Нижнего Новгорода

Ленинский район — это полноценная часть Нижнего Новгорода с богатой историей, развитой инфраструктурой и своей душой. В нем соседствуют индустриальное прошлое и живое настоящее, а какое будущее его ждет? Вместе с компанией «Новый город» (застройщик ЖК «Горький» на улице Менделеева, 1) мы запускаем серию материалов об этом любимом многими, но все еще не перестающем удивлять районе.
Новый цикл статей, посвященный Ленинскому району, позволит узнать об этом месте немало интересных фактов и своими глазами увидеть его уникальный путь — то, как новые стандарты комфорта бережно дополняют дорогие сердцу локации и помогают сберечь историю для нового поколения нижегородцев.
От деревень до промышленного центра.
Привычный для нас облик Нижнего Новгорода — с его обширной нижней частью — сложился в 1930-е годы. Ленинский район начали застраивать в первую пятилетку, когда в городе появились крупнейшие заводы.
С 1929 года архитекторы бились над генеральным планом: нужно было «склеить» разрозненные рабочие поселки в единую городскую ткань. И в 1935 году, прямо в разгар этой работы, официально образовали Ленинский район. Хотя по-настоящему его территория начала расти еще до этого — в Первую мировую, когда в Нижний Новгород эвакуировали заводы «Этна» и «Фельзер и К°». Сегодня они известны как «Красная Этна» и «Двигатель революции».
Среди парков и зеленых дворов.
Хотя Ленинский район традиционно считается рабочим, маршрутов для прогулок здесь немало. Главное место отдыха — парк «Дубки», разбитый в 1930-х годах на территории Монастырской дубравы. Сегодня здесь обустроены прогулочные аллеи, спортивные площадки и зоны для семейного досуга. Ещё одна популярная локация — парк Станкозавода.
В последние годы в Нижнем Новгороде появилось много качественных общественных пространств, усилился системный подход к развитию территорий, и выросло внимание к благоустройству. Это совпадает с философией «Нового города».
«Мы пришли в Нижний Новгород под конкретный проект комплексного развития территории в Ленинском районе, в рамках которого устаревший и аварийный фонд будет заменен на комфортное жильё по современным стандартам и удобные зоны для прогулок и встреч. Это напрямую соответствует нашей миссии — создавать будущее городов через вклад в благополучие людей», — говорит руководитель отдела продукта девелоперской компании «Новый город» Дарья Дорофеева.
Одно из живописных мест района — затон имени 25 лет Октября. Как отметила Ира Маслова, он стал в хорошем смысле слова непопулярным: это тихое место, известное в основном местным жителям. Отлично подходит для отдыха у воды и Силикатное озеро. После благоустройства в 2021 году здесь появились раздевалки, шезлонги, скамейки и спасательные посты.
Добраться в любую точку города.
История Ленинского района неразрывно связана с транспортом. И это неудивительно: в 1977 году здесь начали строить станцию «Ленинскую», положившую начало Горьковскому метрополитену.
Мало кто помнит, но первоначальный маршрут детской железной дороги тоже пролегал через эту территорию. ДЖД запустили в 1939 году. Состав отправлялся от станции «Родина» в Канавинском районе и пересекал весь Ленинский район.
Ходят здесь и знаменитые нижегородские трамваи. Особого внимания заслуживает маршрут № 417.
«Моя горячая любовь — это, конечно, 417-й трамвай, который идет по окраине Ленинского района через частный сектор, Гвоздилку, обходит Ленгородок. Это, наверное, самый необычный и многими любимый маршрут», — говорит Ира Маслова.
В ближайшие годы здесь появится первая внутригородская канатная дорога. Воздушная переправа соединит станцию метро «Заречная» и проспект Гагарина.
«Благодаря близости к станции метро “Чкаловская”, остановкам наземного транспорта и ключевым узлам (пр. Ленина, пл. Комсомольская, Молитовский мост), жители не будут зависеть от автомобиля. Это решает проблему пробок и поиска парковки в центре города», — подчеркнула Евгения Алексеева.
Всё необходимое — школы, детские сады, медицинские центры, парки и гипермаркеты — находится в шаговой доступности. При этом, несмотря на развитую среду, локация остается тихой. ЖК «Горький» защищен от шума дорог, окна выходят во двор, а не на проезжую часть.
Места, которые хочется изучать.
Ленинский район давно вышел за рамки привычного представления о спальном квартале. Здесь есть собственные культурные точки притяжения и интересная архитектура.
«Я бы не стала называть его районом примитивной архитектуры. Здесь есть разные варианты социального жилья — сохранилось и деревянные дома 20-х годов, и постройки 30-х годов. Существует довольно большое разнообразие разных серий типовых проектов, и кирпичных, и крупнопанельных. И, конечно, много частной застройки», — рассказала Ира Маслова.
В Ленинском районе сохранилось несколько образцов советской мозаики — некогда популярного способа украшать город. Один из них находится на «юбилейном» доме по адресу проспект Ленина, 41. Его автор — художник-монументалист Валентин Любимов. Он же выполнил мозаику на торце техникума у завода «Двигатель революции».
Сегодня Ленинский район — это уже не «рабочая окраина», а территория с парками, метро и своей уникальной атмосферой.
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