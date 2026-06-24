Зеленый, уютный и родной: гид по Ленинскому району Нижнего Новгорода

С 1929 года архитекторы бились над генеральным планом: нужно было «склеить» разрозненные рабочие поселки в единую городскую ткань. И в 1935 году, прямо в разгар этой работы, официально образовали Ленинский район. Хотя по-настоящему его территория начала расти еще до этого — в Первую мировую, когда в Нижний Новгород эвакуировали заводы «Этна» и «Фельзер и К°». Сегодня они известны как «Красная Этна» и «Двигатель революции».