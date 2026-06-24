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Сезонный автобусный маршрут запустят в Кстове в июле

Новый маршрут позволит дачникам удобнее добираться до своих участков.

Источник: Нижегородская правда

В июле в Кстове начнет работу сезонный автобусный маршрут № 202, который свяжет автостанцию города с промышленным районом и садовыми товариществами «Отдых» и «Березка». Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Автобус будет курсировать по направлению «Автостанция Кстово — Сады “Отдых”». Введение маршрута позволит дачникам удобнее добираться до своих участков в сезон.

Маршрут будет работать не круглый год — его действие продлится до 30 сентября. После официального установления маршрута власти займутся поиском перевозчика и заключат с выбранной компанией государственный контракт на обслуживание автобусов.