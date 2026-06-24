Россоюзхолодпром: Ростовская область может столкнуться с дефицитом хладагентов

«Многие отрасли просто встанут в 2029 году если сейчас не начинать серьезную подготовку к этой ситуации. В первую очередь я обращаюсь к руководству вашего региона. Нужно запретить ввод любых крупных объектов, — спортивных, логистических, административных, — до проведения экспертизы о возможности запуска этого объекта с холодильным оборудованием на природном хладагенте», — заявил Юрий Дубровин.