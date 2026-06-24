На ремонт четырех мостов в Ростовской области направят почти 442 млн рублей

Обновление мостов остается одним из приоритетов дорожной программы Ростовской области. Многие такие сооружения были построены несколько десятилетий назад и требуют капитального ремонта для обеспечения безопасного движения транспорта. После завершения работ должна повыситься надежность дорожного сообщения между муниципалитетами, а также снизиться риск введения ограничений для движения грузового и пассажирского транспорта.