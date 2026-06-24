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На улицы Севастополя постепенно возвращаются троллейбусы

В некоторых районах контактная сеть все еще обесточена.

Источник: Комсомольская правда

Троллейбусы вновь начинают курсировать по улицам Севастополя. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

«Постепенно возвращаем троллейбусы на улицы города. Наши транспортники вместе с энергетиками делают все возможное, чтобы запустить движение», — рассказал губернатор.

С 16:00 снова начнет курсировать маршрут № 9 «пр. Победы — Центр». На линию выйдут шесть троллейбусов с автономным ходом.

В некоторых районах города контактные линии по-прежнему остаются обесточенными, поэтому на маршруты вводят те троллейбусы, которые оснащены аккумуляторами и могут передвигаться по маршрутам, где отсутствует электропитание.

Глава Севастополя также отметил, что полностью восстановить электроснабжение планируется до конца суток при условии отсутствия новых повреждений инфраструктуры.

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