На восстановление фасада общежития ДГТУ в Ростове потратят более 65 млн рублей

Донской государственный технический университет ищет подрядчика для капитального ремонта фасада одного из своих общежитий в Ростове-на-Дону. Начальная стоимость контракта составляет 65,5 млн рублей. Соответствующий электронный аукцион размещен на портале госзакупок.