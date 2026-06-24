Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На восстановление фасада общежития ДГТУ в Ростове потратят более 65 млн рублей

Донской государственный технический университет ищет подрядчика для капитального ремонта фасада одного из своих общежитий в Ростове-на-Дону. Начальная стоимость контракта составляет 65,5 млн рублей. Соответствующий электронный аукцион размещен на портале госзакупок.

Донской государственный технический университет ищет подрядчика для капитального ремонта фасада одного из своих общежитий в Ростове-на-Дону. Начальная стоимость контракта составляет 65,5 млн рублей. Соответствующий электронный аукцион размещен на портале госзакупок.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 июня. Работы планируется провести в здании общежития ДГТУ по адресу: улица Пановой, 39/104. Проект предусматривает комплексное обновление внешнего облика здания, включая демонтаж устаревших конструкций и последующее восстановление фасада.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить значительный объем подготовительных работ. В частности, предусмотрены демонтаж отдельных кирпичных конструкций, витражных элементов, оконных решеток, роллетных систем, кровельных элементов и инженерного оборудования. Для проведения ремонта вокруг здания планируется установить наружные строительные леса общей площадью более 4 тыс. кв. м.

Также проект включает восстановительные и отделочные работы, направленные на приведение фасада общежития в нормативное состояние и улучшение его эксплуатационных характеристик.

Заказчиком выступает Донской государственный технический университет. Финансирование будет осуществляться за счет средств образовательного учреждения.

После завершения приема заявок комиссия определит подрядную организацию, которая займется выполнением работ.