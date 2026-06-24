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В подмосковном поселке Большие Вяземы в этом году завершат ремонт детсада

Общая строительная готовность объекта составляет 80%

Ремонт детского сада на улице Городок-17 в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа Московской области планируют завершить в этом году, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса. Работы выполняют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«Продолжается капитальный ремонт здания детского сада № 34, входящего в состав Мало-Вяземской средней школы. Общая строительная готовность объекта составляет 80%», — говорится в сообщении.

В работах задействованы более 30 специалистов и 1 единица спецтехники. В настоящий момент в здании площадью 890 кв. м продолжаются отделочные работы, монтаж вентилируемого фасада и системы электроснабжения.

После капитального ремонта детсад смогут посещать около 160 воспитанников. В корпусе обустроят шесть групп, кабинеты специалистов, пищеблок, а также многофункциональный зал для занятий спортом и культурных мероприятий. На территории подрядчик оборудует спортивную и прогулочные площадки с навесами и игровыми элементами, смонтирует освещение и 19 камер видеонаблюдения. Учреждение планируют открыть в этом году.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.