В подмосковном поселке Большие Вяземы в этом году завершат ремонт детсада

После капитального ремонта детсад смогут посещать около 160 воспитанников. В корпусе обустроят шесть групп, кабинеты специалистов, пищеблок, а также многофункциональный зал для занятий спортом и культурных мероприятий. На территории подрядчик оборудует спортивную и прогулочные площадки с навесами и игровыми элементами, смонтирует освещение и 19 камер видеонаблюдения. Учреждение планируют открыть в этом году.