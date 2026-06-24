Патрушев предупредил об угрозах суверенитету России в Арктике

Патрушев подчеркнул, что Арктика сегодня становится площадкой для жесткой конкуренции между крупнейшими государствами мира.
По его словам, государства коллективного Запада предпринимают конкретные шаги, чтобы перекроить расстановку сил в свою пользу.
«Страны коллективного Запада, стремясь обеспечить себе беспрепятственный доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, предпринимают целенаправленные попытки изменения в свою пользу баланса сил в данном районе Мирового океана и ослабления суверенитета Российской Федерации над ее Арктической зоной», — добавил он.
Ранее директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова заявила, что России нужен отдельный закон для Трансарктического транспортного коридора (ТТК). По ее словам, текущее законодательство не охватывает всех особенностей этого масштабного проекта. Стрельникова подчеркнула, что в новом нормативном акте необходимо четко прописать само понятие ТТК, определить его границы, а также закрепить механизмы привлечения инвестиций и режим судоходства. «Трансарктический транспортный коридор — это не просто экономика или маршрут. Это стратегически значимый проект для России», — отметила она.