ВЦИОМ: 8 из 10 россиян сталкивались с «проблемным» контентом в музыке

8 из 10 россиян сталкивались с негативным музыкальным контентом. Чаще всего это мат (52%) и культ денег и успеха любой ценой (49%). Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 82% респондентов замечают песни, содержание и смысл которых могут восприниматься как проблемные. «Чаще всего речь идет о мате и нецензурной лексике (52% встречали их в современной российской музыке), культе денег и успеха любой ценой (49%), пошлости (41%), романтизации криминального образа жизни (32%), пропаганде курения, алкоголизма или наркомании (24%), деструктивного отношения к другим людям (21%), обесценивания семьи и отношений (18%), поощрения агрессии и насилия (13%)», — сообщает ВЦИОМ.
Большинство опрошенных (56%) считают, что содержание песен должно соответствовать общественным и моральным нормам. Против любых ограничений выступают 17% россиян, встречавших негативный контент в песнях, в большей степени — молодежь (28−29% среди 18−34-летних).
Полный запрет песни поддерживают 22% респондентов. Остальные предлагают вводить возрастные ограничения (28%), ограничения продвижения на платформах (28%), предупреждать слушателя о содержании песни (26%) или вводить ограничение на рекомендации детям и подросткам (20%).
Опрос проводился 27−28 мая 2026 года методом интернет-опроса «ВЦИОМ-Онлайн». В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.