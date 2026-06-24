ВЦИОМ: 8 из 10 россиян сталкивались с «проблемным» контентом в музыке

Согласно исследованию, 82% респондентов замечают песни, содержание и смысл которых могут восприниматься как проблемные. «Чаще всего речь идет о мате и нецензурной лексике (52% встречали их в современной российской музыке), культе денег и успеха любой ценой (49%), пошлости (41%), романтизации криминального образа жизни (32%), пропаганде курения, алкоголизма или наркомании (24%), деструктивного отношения к другим людям (21%), обесценивания семьи и отношений (18%), поощрения агрессии и насилия (13%)», — сообщает ВЦИОМ.