Глава Самары Иван Носков выразил соболезнования Нижегородской области

Глава Самары Иван Носков выразил соболезнования семьям погибших жителей Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил в своем MAX-канале.
Иван Носков отметил, что Нижний Новгород и Нижегородская область для него не чужие, так как ранее он работал в этом регионе. Руководитель Самары пожелал сил и выдержки губернатору Глебу Никитину и мэру Юрию Шалабаеву, а также выразил уверенность, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.
Как сообщалось ранее, утром 24 июня Нижегородская область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. Силы ПВО сбили более 20 БПЛА, однако в результате падения обломков и возгорания жилого дома в Нижнем Новгороде погибли два человека, еще двое были госпитализированы.