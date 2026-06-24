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Глава Самары Иван Носков выразил соболезнования Нижегородской области

Бывший нижегородский чиновник поддержал жителей региона, руководство города и области после трагических утренних событий.

Глава Самары Иван Носков выразил соболезнования семьям погибших жителей Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил в своем MAX-канале.

Иван Носков отметил, что Нижний Новгород и Нижегородская область для него не чужие, так как ранее он работал в этом регионе. Руководитель Самары пожелал сил и выдержки губернатору Глебу Никитину и мэру Юрию Шалабаеву, а также выразил уверенность, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Как сообщалось ранее, утром 24 июня Нижегородская область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. Силы ПВО сбили более 20 БПЛА, однако в результате падения обломков и возгорания жилого дома в Нижнем Новгороде погибли два человека, еще двое были госпитализированы.

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