Рособрнадзор: разница в результатах ЕГЭ между бюджетниками и платниками достигла 42 баллов

Разрыв в результатах ЕГЭ между абитуриентами, поступающими в вузы на бюджетные и платные места, составляет от 36 до 42 баллов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает «Интерфакс».
«Разрыв есть колоссальный по ряду вузов, почти во многих вузах, между бюджетниками и платниками, (…) неважно, частный вуз это или государственный. Разрыв иногда достигает в предмете до 42 баллов, в среднем 36−42 балла», — отметил Музаев.
По словам главы Рособрнадзора, средние цифры приема на бюджетные места составляют 70 баллов и выше. При этом на платное отделение средний балл «заметно ниже» — в среднем 46 баллов.
Средний балл ЕГЭ при поступлении в частные и государственные вузы практически одинаковый, значительного разрыва между ними нет, подчеркнул Музаев.