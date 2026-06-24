Рособрнадзор: разница в результатах ЕГЭ между бюджетниками и платниками достигла 42 баллов

«Разрыв есть колоссальный по ряду вузов, почти во многих вузах, между бюджетниками и платниками, (…) неважно, частный вуз это или государственный. Разрыв иногда достигает в предмете до 42 баллов, в среднем 36−42 балла», — отметил Музаев.