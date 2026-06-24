В двух районах Курской области починят дороги за 474 млн рублей

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что на ремонт дорог в Касторенском, Курском, Советском и Щигровском районах Курской области выделили до 2,1 млрд руб. Самый крупный контракт с начальной ценой 811,4 млн руб. относится к Курскому району. Там хотят отремонтировать в общей сложности 32 км автодорог.