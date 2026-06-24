Набережная Гребного канала в Нижнем Новгороде обрастает жилыми комплексами

ЖК «Левел Волга» будет включать в себя дома высотой от 6 до 11 этажей. На первой линии, перед рекой, расположатся строения меньшей этажности. В итоге, к 2035 году на этой территории появится 100 тысяч квадратных метров жилья. Проект комплексного развития территории (КРТ) предполагает также строительство социальных объектов: детского сада и школы на 550 мест.