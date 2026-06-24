Набережная Гребного канала в Нижнем Новгороде обрастает жилыми комплексами

Строительство нового жилого комплекса начинается на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали представители московского девелопера Level Group в ходе встречи с журналистами 24 июня.
ЖК «Левел Волга» создается на месте бывшей лодочной станции «Турист», которую снесли два года назад. Рядом строится другой жилой комплекс — девелопером которого выступает компания GloraX. Предполагается, что в результате реализации обоих проектов на Гребном канале появится общая благоустроенная набережная длинной 1,5 км. Она станет общедоступной, но вход на территорию ЖК будет ограничен.
ЖК «Левел Волга» будет включать в себя дома высотой от 6 до 11 этажей. На первой линии, перед рекой, расположатся строения меньшей этажности. В итоге, к 2035 году на этой территории появится 100 тысяч квадратных метров жилья. Проект комплексного развития территории (КРТ) предполагает также строительство социальных объектов: детского сада и школы на 550 мест.
Новый ЖК позиционируется как бизнес-класс. По словам представителей девелопера, стоимость квадратного метра жилья в нем будет варьироваться от 200 тысяч до 250 тысяч рублей.
«Планируется, что покупателями квартир станут молодые семьи в возрасте от 28 до 45 лет с доходом чуть выше среднего», — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Level Group Анна Кудрис.
Проект «Левел Волга» реализуют в три очереди. Строительство первой должно начаться уже в конце июня 2026-го и завершиться в конце 2028 года.
Пока же данная территория огорожена забором, который становится очередным объектом стрит-арта. Каждая его секция превращается в отдельный мурал — картину, где будет отражена тематика, исторически связанная с Нижним Новгородом и его жителями. В работах задействованы 22 нижегородских художника и еще 25 художников из других городов России.