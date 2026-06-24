Продолжается подготовка к международному фестивалю «Калининград Сити Джаз»

«Как и двадцать лет назад, я считаю, что джаз — это прежде всего свобода. Свобода импровизации, высказывания, неважно, говоришь ты словами или музыкой. Главное, что артист высказывает свою мысль, а она, как импровизация, рождается здесь и сейчас», — отметил президент фестиваля «Калининград Сити Джаз» Владимир Кацман.