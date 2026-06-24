В центре Ростова до конца года продлили ограничения на улице Суворова

На время проведения работ на участке сохранятся ограничения как для транспорта, так и для пешеходов. Власти рекомендуют автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и обращать внимание на временные дорожные знаки. Изменения могут повлиять на движение в центральной части города, особенно в часы пик.