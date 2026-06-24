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В центре Ростова до конца года продлили ограничения на улице Суворова

В Ростове-на-Дону почти на два месяца продлили ограничения движения на улице Суворова. Об этом сообщили в городской администрации.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону почти на два месяца продлили ограничения движения на улице Суворова. Об этом сообщили в городской администрации.

Речь идет об участке от дома № 40 по улице Суворова до переулка Университетского. Ранее предполагалось, что ограничения снимут 20 октября, однако сроки проведения строительно-монтажных работ были скорректированы. Теперь завершить работы планируется до 30 декабря 2026 года.

На время проведения работ на участке сохранятся ограничения как для транспорта, так и для пешеходов. Власти рекомендуют автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и обращать внимание на временные дорожные знаки. Изменения могут повлиять на движение в центральной части города, особенно в часы пик.

В администрации пояснили, что продление связано с продолжающимися строительно-монтажными работами в районе дома № 42 по улице Суворова. Ограничения будут действовать до конца декабря включительно.