Трехлетний ребенок пострадал в ДТП с двумя иномарками в Ростове

После столкновения Skoda врезалась в опору линии электропередачи, а Chery отбросило на дорожный знак. В результате аварии пострадали четыре человека. Травмы получили водитель Skoda, а также находившиеся в салоне его 17-летний и трехлетний пассажиры. Кроме того, медицинская помощь потребовалась 41-летнему пассажиру автомобиля Chery.