Боль сидит внутри. Как Эльвира Басманова пережила потерю мужа и сына на СВО

Звонки с незнакомых номеров в наше время редко сулят что-то хорошее. Вот и тем ноябрьским днём голос в трубке произнёс страшные слова. Сын и муж Эльвиры Басмановой погибли — на позицию точно по ним прилетели «хаймарсы». Женщина не могла пошевелиться от услышанного. Только прошептала в трубку: «Я поняла…». Прежняя жизнь кончилась, а думать про будущее не было сил.
Страшная весть.
Информация на ресурсах местной администрации была привычно скупой. «В ходе специальной военной операции 14 ноября 2023 года погибли наши земляки-большесосновцы: ефрейтор Илья Дмитриевич Басманов и рядовой Дмитрий Владленович Басманов», — говорилось в опубликованном сообщении.
Сына Илью призвали в армию в знаковый для нашей страны день — 22 июня 2022 года. Он принял присягу и уже осенью подписал контракт. Молодой человек всегда хотел служить, и отец его в этом поддерживал, вспоминает мама. Сын мало, чем делился о фронтовых буднях, но молчание часто говорит больше слов. Однажды только Илья рассказал о случае, когда думал, что всё, живым не выберется. Повезло, из окружения штурмовому отряду помогли выбраться свои БМП. За те бои Илью наградили Георгиевским крестом 4 степени.
В октябре 2022 года ушёл на спецоперацию муж Эльвиры Дмитрий. В начале 2023-го сын и отец приехали домой. Эльвира надеялась, что насовсем, но муж и сын решили по-другому. Сначала на СВО после побывки вернулся Илья, а следом поехал Дмитрий — дома места себе не находил. От возвращения его пытались отговорить все родные, но мужчина твёрдо решил воевать рядом с сыном. Для этого он заранее взял отношение — документ, подтверждающий готовность воинской части принять на службу конкретного человека.
С конца июля сын и отец служили вместе. Дмитрий взял позывной «Митяй», кто-то из молодежи величал его «Батя». Илью звали «Жнец», как героя из фильмов. Муж сразу стал водителем-санитаром в эвакогруппе. Последний месяц с ним вместе на задания ездил Илья. Они вместе звонили домой, когда была такая возможность. Вдвоём планировали приехать в отпуск в декабре. Эльвира их ждала, верила, что судьба убережёт любимых. Но прилёт «хаймарсов» забрал обоих сразу. На похороны пришли друзья, соседи, одноклассники, однокурсники. Говорили слова поддержки, но сердце всё равно разрывалось на части.
Боль не проходит.
Время не лечит, говорит Эльвира. Просто боль прячется внутри, и ты находишь в себе силы делать привычные вещи. Как раньше собирать гуманитарную помощь и отправлять на СВО. Вкладывать душу в женский клуб «Здоровейка», состоящий в основном из женщин-волонтёров, жён и сестёр участников СВО, и в швейный батальон. Его фишка — спальные мешки. Также шьют антидроновые одеяла, маскировочные сети. Благодаря хорошим швейным машинкам в мастерской качество получается отменным.
Когда единомышленников стало больше, провели фестиваль «Куzовок» (0+), участниками которого стали творческие коллективы. В каждом были члены семей-бойцов СВО. Выручку от проведенного на фестивале аукциона направили на гуманитарную помощь.
Пережитое горе научило Эльвиру, что в такой ситуации нет ничего хуже, чем остаться один на один со своими чувствами. Женщинам, потерявшим близких, нужны помощь и поддержка. В клубе «Здоровейка» Эльвира помогает женщинам отвлечься, восстановить силы, вновь почувствовать себя нужными. Она вовлекла в свою работу волонтёров, ветеранов, молодёжь, НКО, предпринимателей. Появился чат СВОИлюди, потом паблик #ВСЕВМЕСТЕ_БС для общения и сбора того, что запрашивали бойцы на СВО. К общему делу подключились жители соседних округов.
«Я собирала гуманитарную помощь, отправляла её сначала службами доставки, потом централизованно. Важно, что есть обратная связь, ты понимаешь, что шлёшь именно то, что просят. В стороне от общего дела мало кто оставался. Мы помогали друг другу, расширили волонтёрскую деятельность. Летом прошлого года открыли “Добро. Центр”, он стал точкой притяжения для неравнодушных людей», — рассказала директор центра творчества юных Эльвира Басманова.
Команда единомышленников.
Её начинания оформились сначала в проект «Мой сынок», потом в проект-продолжение «Мой Сынок Память», название которого говорит само за себя. Был издан «Альбом Памяти о героях‑большесосновцах», который передали в школы и родным погибших земляков. Эльвира Басманова многим помогла пережить горечь утраты, для многих она стал точкой опоры в минуты, когда жизнь казалась конченной. Её усилия и проект оценили званием лауреата III всероссийской муниципальной премии «Служение».
Лучше всего оттаять душой помогают дети, делится своим опытом Эльвира Каусяровна. Она руководит центром творчества юных, куда со всего округа тянутся ребята. Они рисуют картинки о счастливом детстве, на которых рядом с ними всегда есть мама и папа. Изучают родной край, помогают сохранить память о своих земляках-героях. Выходят на экологические акции, чтобы сделать мир вокруг себя чище. Желающие летом объединяются в трудовые отряды.
«Мы третий год трудоустраиваем у себя в организации подростков старше 14 лет. Они занимаются благоустройством территории, чистят оградку храма, помогают мыть окна, разбивают и засаживают клумбы. Главное — они при деле и заняты полезным делом, учатся быть волонтерами, делать добрые дела, — рассказала Эльвира, — Одна бы я не справилась без матери мужа, дочери, коллег. Без команды сделать задуманное было бы нереально».
Кажется, занятие полезными делами и стало для Эльвирой нужной ей спасительной нитью.