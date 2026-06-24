Боль сидит внутри. Как Эльвира Басманова пережила потерю мужа и сына на СВО

Сына Илью призвали в армию в знаковый для нашей страны день — 22 июня 2022 года. Он принял присягу и уже осенью подписал контракт. Молодой человек всегда хотел служить, и отец его в этом поддерживал, вспоминает мама. Сын мало, чем делился о фронтовых буднях, но молчание часто говорит больше слов. Однажды только Илья рассказал о случае, когда думал, что всё, живым не выберется. Повезло, из окружения штурмовому отряду помогли выбраться свои БМП. За те бои Илью наградили Георгиевским крестом 4 степени.