Дятлова: парк «Гидротехника» пополнили илососом, амфибией каналопромывочной машиной

Фото: Елена Дятлова.
Муниципальное предприятие «Гидротехник» продолжает модернизацию технической базы для обслуживания канализационных и ливневых сетей, а также городских водоемов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова.
«Весной приобрели илососную машину на шасси КАМАЗ — современную коммунальную технику для вакуумной очистки канализационных и ливневых сетей. Благодаря шасси КАМАЗ она эффективно работает в сложных погодных условиях и на сложном рельефе, а система гидроразмыва позволяет справляться даже с плотными отложениями», — пишет Дятлова.
По ее словам, также была поставлена каналопромывочная машина, используемая для профилактической очистки трубопроводов, ликвидации засоров, обслуживания ливневой канализации и очистных сооружений.
В мае предприятие получило амфибийную машину «Портум 1200», способную работать и на воде, и на суше. Техника применяется для очистки водоемов, проведения землеройных работ, ликвидации нефтеразливов, рекультивации территорий и транспортировки грузов в сложных условиях.
«На июль также запланировали поступление новой техники, которая позволит повысить эффективность работы учреждения», — добавила глава горадминистрации.
Видео: Елена Дятлова.
Ранее сообщалось, что «Гидротехник» планирует приобретение еще одной машины-амфибии стоимостью порядка 35,4 млн руб. Решение связано с расширением задач по содержанию городских водоемов и ростом объемов работ, в том числе на объектах вроде озера Поплавок, которое ранее перешло в муниципальную собственность и требует регулярной очистки.