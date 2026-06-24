Дятлова: парк «Гидротехника» пополнили илососом, амфибией каналопромывочной машиной

Ранее сообщалось, что «Гидротехник» планирует приобретение еще одной машины-амфибии стоимостью порядка 35,4 млн руб. Решение связано с расширением задач по содержанию городских водоемов и ростом объемов работ, в том числе на объектах вроде озера Поплавок, которое ранее перешло в муниципальную собственность и требует регулярной очистки.