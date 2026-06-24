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Для гостей фестиваля «Динотерра» подготовят комфортные условия размещения

Масштабное событие ежегодно привлекает в Кузбасс более 50 тысяч человек — туристов, бизнесменов, ученых.

Источник: Национальные проекты России

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил провести выездной штаб для проверки готовности к проведению международного научно-популярного фестиваля «Динотерра» и потребовал обеспечить максимальную безопасность и комфорт гостей. Мероприятие состоится с 3 по 5 июля в деревне Шестаково в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Особое внимание участники выездного штаба уделят антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Для гостей организуют четыре парковки на 8 тыс. машин, в том числе предусмотрены места для автодомов, палаточные лагеря на 2,4 тыс. палаток. Для участников СВО их использование будет бесплатным. Круглосуточно будут дежурить медики, сотрудники МЧС и электрики. Также территорию обработали от клещей.

«Ежегодно фестиваль привлекает свыше 50 тысяч человек — туристов, бизнесменов, ученых, представителей культуры. Наша задача — обеспечить их насыщенной, уникальной программой пребывания, чтобы каждая минута с первой до последней оставила добрые воспоминания и подтолкнула вернуться вновь. “Динотерра” — один из флагманов развития событийного туризма Кузбасса, который способен существенно повысить нашу привлекательность в России и за рубежом и в целом помочь развитию экономики региона. Нужно реализовать его потенциал полностью», — отметил Илья Середюк.

Юбилейная «Динотерра» в этом году будет посвящена Году единства народов России. При этом фестиваль сохранит баланс науки и развлечений. Ключевое событие — V Международный симпозиум с участием более чем 100 ученых, включая экспертов из других стран. Впервые пройдут детская секция «Первые шаги в естественные науки» и «Научный полигон» с мастер-классами. Также заработает «Город открытий» — площадка для старшеклассников с научно-популярными шоу, экспериментами, профориентационными программами и мастер-классами от ведущих учебных заведений Кузбасса.

Кроме этого, среди новинок — чемпионат по гонке дронов от Федерации гонок дронов Кузбасса и битва хоров. Фестиваль завершат музыкальные выступления.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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