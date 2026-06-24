Для гостей фестиваля «Динотерра» подготовят комфортные условия размещения

Юбилейная «Динотерра» в этом году будет посвящена Году единства народов России. При этом фестиваль сохранит баланс науки и развлечений. Ключевое событие — V Международный симпозиум с участием более чем 100 ученых, включая экспертов из других стран. Впервые пройдут детская секция «Первые шаги в естественные науки» и «Научный полигон» с мастер-классами. Также заработает «Город открытий» — площадка для старшеклассников с научно-популярными шоу, экспериментами, профориентационными программами и мастер-классами от ведущих учебных заведений Кузбасса.