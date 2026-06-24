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Медведев рассказал, как государства должны развивать систему права

Медведев: государства должны развивать систему права на основе нацособенностей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Каждое государство должно развивать свою систему права на основе национальных и культурных особенностей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Сегодня каждое государство должно развивать собственную правовую систему на основе национальных, исторических, культурных и социальных особенностей, так, чтобы она служила интересам общества, а не внешних игроков», — сказал Медведев в ходе пленарного заседания «Международное право — привилегия первых или право равных?» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026).

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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