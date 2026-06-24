Медведев рассказал, как государства должны развивать систему права

«Сегодня каждое государство должно развивать собственную правовую систему на основе национальных, исторических, культурных и социальных особенностей, так, чтобы она служила интересам общества, а не внешних игроков», — сказал Медведев в ходе пленарного заседания «Международное право — привилегия первых или право равных?» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026).