Калининградские школьники победили в игре «Умницы и умники» и тут же поступили в престижный вуз

Сообщается, что Григорий Евмененко соревновался в статусе агониста и верно ответил на желтой дорожке на вопрос, касающийся исследований философа Николая Бердяева и получил заветный золотой ключик. Карина Усова отличилась в статусе теоретика на трибуне, ей также вручили золотой ключ для поступления в высшее учебное заведение.