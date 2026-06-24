VI фестиваль-конкурс «Голос Ветлуги 2026» проходит в поселке Варнавино

В рабочем поселке Варнавино проходит VI фестиваль-конкурс «Голос Ветлуги 2026». Мероприятие организовано в рамках Дня посёлка и ежегодного празднования Годины Варнавы Ветлужского. Площадкой стал живописный берег реки Ветлуги.
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Фестиваль получил грантовую поддержку Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива-2026» и является одним из ключевых мероприятий празднования 581-й годовщины со дня представления преподобного Варнавы Ветлужского, основателя Варнавина, святого покровителя жителей всего Поветлужья.
Почетными гостями фестиваля стали епископ Городецкий и Ветлужский Парамон, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Артем Кавинов, министры правительства Нижегородской области, главы муниципальных округов. В дни торжеств Варнавино становится центром притяжения для творческих коллективов, туристов и паломников.
Фестиваль «Голос Ветлуги», который с 2013 года проводится в шестой раз, всегда собирает свыше 200 участников из Нижегородской, Вологодской, Костромской, Кировской областей и Республики Марий Эл.
На празднике работает множество интересных площадок, где можно попробовать местные блюда, купить изделия народных умельцев, и просто полюбоваться прекрасными видами с крутого берега Ветлуги.