Министерство ЖКХ Беларуси сказало, что делать со строительным мусором и куда его выбрасывать

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси сказало, что делать со строительным мусором и куда его выбрасывать.
Речь идет, в частности, о строительных отходах, которые накопились за время ремонта. Это обои и штукатурка, старые окна и двери, керамическая плитка и краска. Такие отходы белорусам надо собирать раздельно, говорят в МинЖКХ:
«Их можно оставить на специальных площадках для сбора крупногабаритных отходов, иногда для их сбора устанавливают отдельные бункеры».
А вот выбрасывать стройотходы в контейнер для смешанных вторичных ресурсов или для обычного коммунального мусора точно нельзя. Если нет очевидного решения или места сбора таких отходов поблизости с домом, в министерстве предлагают обратить в ЖЭС или в службу 115.
Кстати, строительные отходы, которые образовались при возведении зданий, их реконструкции, модернизации, сносе, перепланировке и переустройстве в нормативы не входят. К примеру, речь про остатки бетонных перекрытий, стеновые блоки, балки, остатки фундамента, застывший раствор, бой кирпича.
«Такие отходы запрещено размещать на площадках для крупногабаритных отходов. Для их вывоза нужно заказывать отдельную услугу у специализированных организаций», — говорят в министерстве.
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