Министерство ЖКХ Беларуси сказало, что делать со строительным мусором и куда его выбрасывать

А вот выбрасывать стройотходы в контейнер для смешанных вторичных ресурсов или для обычного коммунального мусора точно нельзя. Если нет очевидного решения или места сбора таких отходов поблизости с домом, в министерстве предлагают обратить в ЖЭС или в службу 115.