Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство ЖКХ Беларуси сказало, что делать со строительным мусором и куда его выбрасывать

Министерство ЖКХ Беларуси сказало, куда выбрасывать строительный мусор.

Источник: Комсомольская правда

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси сказало, что делать со строительным мусором и куда его выбрасывать.

Речь идет, в частности, о строительных отходах, которые накопились за время ремонта. Это обои и штукатурка, старые окна и двери, керамическая плитка и краска. Такие отходы белорусам надо собирать раздельно, говорят в МинЖКХ:

«Их можно оставить на специальных площадках для сбора крупногабаритных отходов, иногда для их сбора устанавливают отдельные бункеры».

А вот выбрасывать стройотходы в контейнер для смешанных вторичных ресурсов или для обычного коммунального мусора точно нельзя. Если нет очевидного решения или места сбора таких отходов поблизости с домом, в министерстве предлагают обратить в ЖЭС или в службу 115.

Кстати, строительные отходы, которые образовались при возведении зданий, их реконструкции, модернизации, сносе, перепланировке и переустройстве в нормативы не входят. К примеру, речь про остатки бетонных перекрытий, стеновые блоки, балки, остатки фундамента, застывший раствор, бой кирпича.

«Такие отходы запрещено размещать на площадках для крупногабаритных отходов. Для их вывоза нужно заказывать отдельную услугу у специализированных организаций», — говорят в министерстве.

Тем временем налоговый консультант сказала о причинах, которые приведут к штрафам, пени, доначислении налога при сдаче жилья в аренду в Беларуси: «Сдает квартиру мамы или брата».

Ранее в Минске ГАИ наказала водителей авто, из-за которых скорая не проехала во двор.

А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на июль.