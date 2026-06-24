Гороскоп на 25 июня: Скорпионы погрузятся в воспоминания

Гороскоп по знакам зодиака на 25 июня:
♈Овен: Сегодня вероятна встреча с человеком, который сможет помочь вам подняться по карьерной лестнице. От вас требуется совсем немного — произвести приятное впечатление. А это очень легко, поскольку обаяние ваше будет неотразимым. С возникающими проблемами Овнам не приходится справляться самостоятельно: помощников и союзников очень много. Вторая половина дня — время подарков и сюрпризов. Романтическое свидание запомнится надолго. Вы легко очаровываете новых знакомых, сами же если и теряете голову, то ненадолго, а потому не совершаете ошибок.
♉Телец: Этот день принципиально отличается от предыдущего, и к сожалению, отнюдь не в лучшую сторону. Тельцам приходится трудиться в поте лица, а результатов удается добиться лишь очень скромных. Начальство настроено в высшей степени критично, малейший ваш промах может повлечь за собой самое суровое наказание. Нелегко поладить и с близкими, которых то и дело ставят в тупик непредсказуемые перепады вашего настроения. Усугубляет ситуацию снижение жизненного потенциала: возможны обострения хронических заболеваний, велика вероятность бессонницы.
♊Близнецы: Трудности возникают каждый раз, когда вы пытаетесь с кем-то о чем-то договориться. Собеседники то недопонимают вас, то специально неправильно истолковывают ваши слова, и приходится снова и снова объяснять, настаивать, защищать свою точку зрения. Для вас это очень утомительно, к тому же переключиться с бесед и обсуждений на решение практических задач удается не сразу, в результате день получается довольно бестолковым. День подходит Близнецам для творческих занятий, а также работы и учебы. А вот физический труд не желателен.
♋Рак: Этот день связан с поиском ответом на сложные вопросы. Споров будет много, и, к сожалению, далеко не в каждом из них родиться истина — некоторые не приведут ни к чему, кроме ухудшения отношений. Особенно трудно Ракам будет найти общий язык с людьми, привыкшими полагаться на чужой опыт — их никак не удается убедить в том, что метод проб и ошибок более эффективен. Личные отношения — сфера, в которой влияние позитивных тенденций будет особенно сильным. Сбудутся тайные желания некоторых представителей знака. Неожиданно для всех (в том числе и для себя) вы найдете способ решения старой семейной проблемы.
♌Лев: Звезды сменили гнев на милость — Львов ждет в высшей степени удачный день. Можно заниматься практически любым делом: все ваши начинания оказываются успешны. Полагайтесь на собственную логику и здравый смысл, не стоит прислушиваться к советам, которые вам не нравятся. День комфортного общения, эмоциональный фон благоприятен. На этот день можно назначать любые встречи — все они пройдут именно так, как вы захотите. Могут неожиданно напомнить о себе старые знакомые, не исключено и появление на горизонте человека, который давно к вам неравнодушен.
♍Дева: Это очень удачный день для работы: вы решаете одну задачу за другой, ни на что не отвлекаясь, не впадая в панику, если что-то не сразу получается, не огорчаясь, если окружающие не сразу оценивают ваши победы по достоинству. Больших успехов добьются Девы, занятые творческой деятельностью или имеющие отношения к шоу бизнесу. Несколько сложнее обстоит дело в личных отношениях. Тут ваших знаний и способности к логическим рассуждениям оказывается недостаточно, чтобы разобраться в ситуации. Приходится полагаться на интуицию, а она не торопится давать подсказки.
♎Весы: День очень неоднозначный. На работе у Весов складывается противоречивая ситуация, и вам просто необходимо разобраться, кто прав, а кто виноват. Вы искренне стремитесь поступить справедливо, но есть опасность, что вас введут в заблуждение. Поэтому никакую информацию нельзя принимать на веру, все нужно проверять и перепроверять. К сожалению, не все просто и в личной жизни. На первый взгляд кажется, что ситуация благоприятна, но вы интуитивно чувствуете, что что-то в ней не так. Добиться полной ясности удастся лишь через несколько дней.
♏Скорпион: День складывается для Скорпионов весьма неудачно. Ваши позиции не так прочны, как хотелось бы, и укрепить их не удается, несмотря на все старания. Нестабильность деловых отношений заставляет беспокоиться, нелегко разобраться, на кого из партнеров можно положиться в трудный момент. Есть опасность утратить то, что было получено ценой больших усилий. Стоит уделить некоторое время воспоминанию о прошлом и анализу своих ошибок, причем сделать это желательно до того, как недоброжелатели начнут рассказывать всем вокруг о ваших промахах, преподнося их в самом мрачном свете.
♐Стрелец: Звезды встают на вашу сторону и поддерживают вас в самых разнообразных начинаниях. Этот день хорошо подходит Стрельцам для работы над сложными проектами, решением комплексных задач. Вам удается объединять людей, у которых не так-то много общего, вдохновлять их на достижение поставленных вами целей. Умение управлять — это именно тот ваш талант, который точно не останется невостребованным. Успехов можно добиться не только на работе, но и в личных делах. К решению семейных вопросов вы подходите в высшей степени нестандартно, но это не умаляет эффективности ваших действий.
♑Козерог: Влияние благоприятных тенденций по-прежнему сильно, только сфера финансов никак ему не поддается — могут возникнуть серьезные проблемы с деньгами. Есть опасность потерять ценную вещь или важные документы, а также допустить оплошность, которая приведет к штрафу. В остальном же день очень неплох. Удачно сложатся поездки, причем как в дальние края, так и по окрестностям. Козероги способны многие привычные факты и явления увидеть в новом свете, найти необычные ответы на многие вопросы или дать окружающим оригинальные и очень полезные советы.
♒Водолей: Трудный напряженный день. Вы буквально вынуждены обнаруживать в себе скрытые таланты и способности — без этого из сложной неоднозначной ситуации не выбраться. Отношения с руководством у Водолеев складываются очень напряженно, найти некое подобие общего языка удается лишь во второй половине дня. Только в высшей степени ответственное отношение к любым заданиям и поручениям позволяет вам избежать конфликтов. Значительно комфортнее складываются личные отношения. Во-первых, вы совершенно четко понимаете, кто ваш друг, а кто враг, а во-вторых, союзников у вас явно больше, чем недоброжелателей.
♓Рыбы: Трудностей не возникнет, если вы не будете брать на себя слишком много. Помните, что трудностями и проблемами можно поделиться с окружающими, а среди ваших знакомых достаточно людей, готовых в любой момент прийти на помощь. Заключать договоры и подписывать контракты можно лишь в том случае, если содержание документов тщательно изучено и проанализировано, а также одобрено людьми, чьему мнению вы доверяете. Отношения с близкими будут складываться у Рыб гармонично, если вы проявите уступчивость, позволите другим проявлять инициативу. Попытки во что бы то ни стало настоять на своем не приведут ни к чему хорошему.
Источник: astro-ru.ru.