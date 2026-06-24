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Из-за непогоды «Крымэнерго» работает в режиме повышенной готовности

В электросетях могут возникнуть аварии.

Источник: Комсомольская правда

В связи с непогодой ГУП РК «Крымэнерго» работает в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Как сообщалось ранее, в Крыму объявили экстренное предупреждение на среду, 24 июня. В некоторых районах ожидаются интенсивные осадки, грозы и град. Кроме того, скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду. В МЧС призвали людей соблюдать меры безопасности.

В «Крымэнерго» предупредили, что из-за непогоды могу возникнуть аварии в электросетях.

«На предприятии действует режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

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