Из-за непогоды «Крымэнерго» работает в режиме повышенной готовности

В связи с непогодой ГУП РК «Крымэнерго» работает в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В «Крымэнерго» предупредили, что из-за непогоды могу возникнуть аварии в электросетях.
«На предприятии действует режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.
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