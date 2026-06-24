В Железнодорожном районе Красноярска завершают ремонт улицы Маерчака

Ремонт улицы Маерчака завершают в Железнодорожном районе Красноярска, сообщили в краевом министерстве транспорта. Работы стартовали в первой половине апреля в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Общая протяженность объекта составила почти 1,3 км. Специалисты подрядной организации заменили старые бордюры на новые, обновили дорожное покрытие и отремонтировали тротуары от кольцевой развязки до проспекта Свободного. Эксперты дорожной лаборатории уже взяли вырубки асфальтобетонной смеси для измерения толщины слоя уложенного покрытия, содержания воздушных пустот и других характеристик, которые позволят проверить работу.
«В дорожном хозяйстве качество — это основа работы. По поручению главы Красноярска выстроен многоуровневый контроль, который охватывает каждый этап — от проверки материалов до экспертизы выполненных работ. Каждая дорога должна служить людям долго и надежно. В этом процессе нам поможет независимая организация строительного контроля, что добавляет дополнительный уровень доверия и прозрачности в наши усилия по созданию безопасной и комфортной инфраструктуры», — рассказал начальник отдела ремонта улично-дорожной сети городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Роман Зузенков.
Отметим, ремонт завершили еще на трех участках. Это проезд от улицы Одесской до Рязанской, улица Пограничников от Ястынской до Башиловской и улица 78-й Добровольческой Бригады от улицы Молокова до Октябрьской. На этих дорогах проводили аналогичный комплекс работ.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.