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В Калининграде обманутая аферистами первокурсница «влилась в коллектив» и пошла за чужими деньгами

У другой студентки и 45-летней женщины она забрала больше 3,2 млн рублей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 18-летняя местная жительница сначала сама попалась на уловку мошенников, а после стала их курьером и начала забирать наличные у новых жертв. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в среду, 24 июня.

По данным полиции, аферисты убедили студентку, что она сможет вернуть потерянную сумму, если будет выполнять их задания. После этого девушка приходила к людям за деньгами и переводила их на счета организаторов.

Одной из потерпевших стала 45-летняя калининградка. Её убедили, что родственники якобы совершили серьёзное преступление, а за 2,4 млн рублей их можно освободить от уголовной ответственности. По похожей схеме обманули 22-летнюю студентку: девушка передала курьеру родительские накопления — 820 тысяч рублей, думая, что помогает близким решить проблемы.

В отношении курьера возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На время расследования девушке избрали подписку о невыезде. Полицейские проверяют, причастна ли она к другим похожим эпизодам, и ищут организаторов схемы.

Мошенники убедили студентку из Калининграда продать машину и отдать наличные. Девушка думала, что разговаривает с сотрудниками ФСБ.

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