Обещанного три года ждут. Когда на Дону отремонтируют памятник Ермаку

Те, кто впервые приезжает в Ростовскую область, часто спрашивают: что у вас тут можно посмотреть? Им неизменно советуют Новочеркасск — столицу донского казачества, основанную в 1805 году. Город привлекает архитектурой в стиле «маленького Парижа», православными святынями, богатейшими музейными коллекциями и монументальными памятниками военной славы.
Например, Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор — это не только главная жемчужина города, но и третий по величине собор в России. Он поражает своим величием, мозаиками и усыпальницей выдающихся атаманов. Рядом с ним — памятник казачьему атаману, покорителю Сибири, Ермаку. Монумент, по мнению общественников, нуждается в ремонте. Rostov.aif.ru уже три года следит за этой ситуацией. Что изменилось за последнее время, разбиралась наша редакция.
История проблемы.
Чтобы приехать в Новочеркасск из Ростова на легковой машине или рейсовом автобусе, понадобится минут сорок. Величественный Вознесенский войсковой кафедральный собор виден издалека. Перед ним возвышается величественная четырёхметровая скульптура.
Местный житель и активист Роман Ревунов уже третий год в одиночку пытается добиться принятия решения о реставрации памятника казачьему атаману Ермаку. Объект культурного наследия федерального значения находится, по словам Ревунова, в плачевном состоянии: частично утрачены элементы декоративного литья, на гранитных балюстрадах имеются многочисленные трещины и сколы, повреждены плиты пьедестала, нарушена гидроизоляция…
За эти годы к кому только ни обращался неравнодушный житель столицы донского казачества! И к местным, и к федеральным властям, писал в прокуратуру. А началось всё в ноябре 2022 года, когда Роман обратился в надзорное ведомство с требованием обязать мэрию отреставрировать памятник Ермаку. Изучив доводы активиста, орган подал иск к администрации города. В апреле 2023-го суд обязал власти провести реставрационные работы. Но, увы, этого не произошло.
19 июня 2024 года «АиФ на Дону» опубликовал репортаж «Ермак пошёл трещинами» с подробным описанием ситуации. Через три месяца, 25 сентября, Роман Ревунов получил ответ городской прокуратуры, где говорилось, что заключён муниципальный контракт, и в срок до 1 июля 2025 года должен быть выполнен ремонт. Вскоре определили и подрядчика, согласного выполнить работы за 2,3 млн рублей. С оговоркой, что срок исполнения контракта стал другим — до 8 августа 2025 года. Пусть так, как говорится, лишь бы сделали.
Пауза затянулась.
Шло время. Менялись сезоны года. А ремонта так и не было.
«Реставрация не была проведена в установленный срок, и разрушение памятника продолжается», — поясняет активист.
Роман не опустил руки и продолжил бороться за судьбу монумента. Ему пришёл ответ из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан: «Департаментом строительства и городского развития администрации города Новочеркасска заключён муниципальный контракт на проектно-изыскательские работы по объекту “Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения “Памятник Ермаку Тимофеевичу”. Согласована проектная документация, получившая положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Департамент планирует выполнить работы в 2026 году за счёт средств местного бюджета. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 3,4 млн рублей”. Об этом мы писали в конце 2025 года в публикации “Терпи, Ермак”.
Позже стало известно, что в декабре прошлого года городская Дума Новочеркасска заложила в бюджет на 2026 год расходы на проведение реставрационных работ в размере 2,5 млн рублей. Но, по словам Романа Ревунова, по непонятным причинам аукцион для определения подрядчика не проводили.
Не выдержав затянувшейся паузы, 17 апреля этого года мужчина направил обращение помощнику президента РФ Владимиру Мединскому.
«Управленческий импульс высокого уровня благотворно подействовал на чиновников: 19 мая этого года на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок появилась информация об электронном аукционе, 28 мая определена подрядная организация: ООО “Сияющий камень”. Стоимость муниципального контракта составляет 2,5 млн рублей, срок окончания работ — 31 декабря 2026 года», — резюмирует общественник.
Судьба памятника теперь находится под пристальным вниманием новочеркасской общественности. Горожане надеются, что дело, наконец, сдвинется с мёртвой точки. Роман же намерен продолжать отстаивать свою позицию, веря, что затянувшаяся история всё же завершится благополучно.